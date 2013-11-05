《热点透视》中国网路巨擘昂首阔步走入矽谷，抢进创业投资市场

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robyn Mak 编译 张明钧

路透香港11月5日 - 中国企业正昂首阔步走向矽谷。AllThingsD网站报导引述消息人士说法指出，游戏暨即时通讯集团腾讯 可能即将带头收购广受热议的通讯应用程序Snachat。竞争对手科技巨擘阿里巴巴IPO-ALIB.N及百度 也正跨足创业资本及海外投资。一旦这些业者进场测试水温，其他创业资本家就得留心。

Snapchat将会是腾讯五个月来在美国的第二宗重大投资，此前则是提供1.5亿美元融资给网路零售业者Fab.com。腾讯20亿美元的海外投资对象，已不再只是名气不大的游戏业者。投资Snapchat的目的可能有更多是在于建立影响力，并取得财务回报，而不是将其产品吸收融合。很难想像能够自我删除的讯息会赢得中国严格的网路监管机构的欢心。

腾讯不是唯一一家坐拥巨额现金等待敲开矽谷大门的外来者。阿里巴巴10月宣布将会开设美国投资公司，今年至少已经提供三家美国企业融资。百度则是宣布在加州成立一个人工智慧研究中心。

的确，谷歌 及三星 等企业早已抢进草创企业融资活动。但腾讯及其国内同业和上述业者的不同之处，就在于他们与中国间的链结。虽然Snapchat当下没有办法接触到中国为数6亿左右的网民，但若在中国拥有强大的后盾，将有利于其后续发展的选择。在此同时，中国投资人可以和企业主及创新者合作，为未来打入美国市场奠定基础。

这应该会让其他科技业金主感到忧心，理由有二。其一，过去几年新的股权资本投入矽谷，已经推高企业估值，这使得部分嗅觉敏锐的创投资本家在初期融资市场中就已被排挤在外。