离岸人民币：中国财政部将于11月21日在香港发行100亿元人民币国债

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月5日 - 中国财政部周二表示，将于11月21日在香港发行100亿元人民币国债，此前已于6月26日在香港发行130亿元国债。
届时财政部今年计划在港发行的230亿元人民币国债将全部完成。今年发行规模与上年持平。
财政部网站刊登的新闻稿称，此次发行的100亿元人民币国债中，通过配售银行和香港交易所平台向香港居民发行30亿元2年期人民币国债，这是首次引入香港交易所平台作为人民币国债的申购渠道。
还将通过香港债务工具中央结算系统（CMU）面向机构投资者招标发行70亿元，包括3年期50亿元，5年期20亿元。人民币国债发行后，继续在香港交易所挂牌上市交易。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。