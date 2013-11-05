离岸人民币：中国财政部将于11月21日在香港发行100亿元人民币国债

路透北京11月5日 - 中国财政部周二表示，将于11月21日在香港发行100亿元人民币国债，此前已于6月26日在香港发行130亿元国债。

财政部网站刊登的新闻稿称，此次发行的100亿元人民币国债中，通过配售银行和香港交易所平台向香港居民发行30亿元2年期人民币国债，这是首次引入香港交易所平台作为人民币国债的申购渠道。