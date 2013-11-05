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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 15:53 BJT

离岸人民币：中国财政部将于11月21日在香港发行100亿元人民币国债

路透北京11月5日 - 中国财政部周二表示，将于11月21日在香港发行100亿元人民币国债，此前已于6月26日在香港发行130亿元国债。

届时财政部今年计划在港发行的230亿元人民币国债将全部完成。今年发行规模与上年持平。

财政部网站刊登的新闻稿称，此次发行的100亿元人民币国债中，通过配售银行和香港交易所平台向香港居民发行30亿元2年期人民币国债，这是首次引入香港交易所平台作为人民币国债的申购渠道。

还将通过香港债务工具中央结算系统（CMU）面向机构投资者招标发行70亿元，包括3年期50亿元，5年期20亿元。人民币国债发行后，继续在香港交易所挂牌上市交易。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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