《中国企业债发行日程表》--11月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *江阴临港新城 6.5 7 11/6簿记建档 利率上限7.20% AA 11/7-11/11 西部证券 开发建设公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) ========================================================================================== 乌兰察布 20 7 10/30簿记建档 7.70% AA- 10/31-11/6 民生证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 (包商银行承诺每次付息和本金兑付前予以相应流动性支持贷款) ========================================================================================== 江门高新 9.5 7 11/1簿记建档 7.39% AA 11/4-11/6 中信建投证券 技术工业园 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 海宁市尖山 13 7 11/1簿记建档 6.90% AA 11/4-11/8 国信证券 新区开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) ========================================================================================== 平度国资 13 7 11/4簿记建档 *7.25% AA 11/5-11/8 海通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 上海陈家镇 8 6 11/5簿记建档 区间7.0%-7.5% AA 11/6-11/8 银河证券 建设发展公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。