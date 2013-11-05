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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 16:15 BJT

全球金市：金价受美联储政策前景预期而持稳，聚焦美国就业报告

黄金当前在窄幅区间交投。在本周五美国公布非农就业数据之前，投资者不再开设大仓位。

美联储理事鲍威尔周一表示，只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模，而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。

金瑞期货贵金属分析师陈敏称，“由于受近期政府关门和经济数据不振影响，美联储今年削减刺激措施的可能性降低。”

“我们维持美联储将在明年第一季开始削减刺激措施力度的观点，因此依然看空金价。”

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1314.42 0.06 +0.00 -21.51

现货银 21.65 0.01 +0.05 -28.50

现货铂金 1450.49 0.75 +0.05 -5.51

现货钯金 742.97 -3.53 -0.47 7.37

COMEX期金 1314.20 -0.50 -0.04 -21.58 9504

COMEX期银 21.71 0.01 +0.02 -28.38 3640

汇率

欧元/美元 1.3499

美元/日圆 98.46

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 王翔琼/艾茂林)
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