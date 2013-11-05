全球金市：金价受美联储政策前景预期而持稳，聚焦美国就业报告

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
黄金当前在窄幅区间交投。在本周五美国公布非农就业数据之前，投资者不再开设大仓位。
美联储理事鲍威尔周一表示，只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模，而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。
金瑞期货贵金属分析师陈敏称，“由于受近期政府关门和经济数据不振影响，美联储今年削减刺激措施的可能性降低。”
“我们维持美联储将在明年第一季开始削减刺激措施力度的观点，因此依然看空金价。”
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1314.42 0.06 +0.00 -21.51
现货银 21.65 0.01 +0.05 -28.50
现货铂金 1450.49 0.75 +0.05 -5.51
现货钯金 742.97 -3.53 -0.47 7.37
COMEX期金 1314.20 -0.50 -0.04 -21.58 9504
COMEX期银 21.71 0.01 +0.02 -28.38 3640
汇率
欧元/美元 1.3499
美元/日圆 98.46
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 王翔琼/艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。