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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 16:18 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近三个月低点，受原油和股市走势拖累

“油价疲软加上股市走低，促投资人出脱橡胶合约以停损。”曼谷一交易员说。

布兰特原油期货周二在隔夜触及的四个月低点附近交投，但石油出口国利比亚供应持续中断的疑虑，协助支撑布兰特期货守在106美元上方。

然而交易员表示，鉴于TOCOM胶价收在每公斤255日圆的重要支撑位上方，因此周三可能出现反弹。

上海期交所主力1月期胶合约 跌210元人民币，收报每吨19,050元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤226.6美分，跌2.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 李婷仪/李爽)
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