中国央行：继续实施稳健货币政策，不放松也不收紧银根

路透北京11月5日 - 中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时将根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。

报告并指出，将加强流动性总闸门的调节作用，引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长。要进一步提高其引导和调控市场利率的水平；同时要增强人民币双向浮动弹性，保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“下阶段重点是创造稳定货币金融环境，促使市场主体形成合理和稳定的预期。”报告称。