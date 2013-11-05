中国央行：继续实施稳健货币政策，不放松也不收紧银根

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月5日 - 中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时将根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。
报告并指出，将加强流动性总闸门的调节作用，引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长。要进一步提高其引导和调控市场利率的水平；同时要增强人民币双向浮动弹性，保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
“下阶段重点是创造稳定货币金融环境，促使市场主体形成合理和稳定的预期。”报告称。
央行并表示，房地产、地方政府性债务等问题比较突出。要落实好差别化住房信贷政策，坚决抑制投机投资性购房需求，并将以市场化机制化解地方政府债务问题；同时，将加强对理财、票据和同业业务发展潜在风险的监测与防范。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。