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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 16:28 BJT

日本央行：总裁黑田东彦称央行大规模的购债计划压低了名义利率

路透大阪11月5日 - 日本央行总裁黑田东彦周二称：

* 央行大规模的购债计划压低了名义利率，即便通胀预期上升

* 不认为海外经济体带来巨大下行风险 。(完) (编译 李婷仪 审校)
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