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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 16:23 BJT

全球贵金属：11月4日iShares白银持仓量下滑，SPDR黄金持仓量则持平

路透11月5日 - 全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust SLV 周一的白银持仓量较上周五下降0.04%，同期全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量则持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 27,852,949.6 11月4日 27,852,949.6 11月1日 0.0 0.00%

iShares 337,510,405.7 11月4日 337,654,563.2 11月1日 -144,157.5 -0.04%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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