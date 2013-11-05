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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 16:23 BJT

表格：瑞士10月CPI较上月下滑0.1%，较上年同期下滑0.3%

路透苏黎世11月5日 - 瑞士联邦统计局周二公布，瑞士10月消费者物价指数(CPI)较上月下滑0.1%，较上年同期下滑0.3%。

以下为详细数据：

2013年10月 2013年9月 2012年10月

较上月变动% -0.1 0.3 0.1

较上年同期变动% -0.3 -0.1 -0.2

指数(2010年12月=100) 99.1 99.2 99.4(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)
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