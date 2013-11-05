更新版 1-台湾货币市场：外银抢标令国库券标低，两周内短票成交利率下滑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 外商银行抢标，273天国库券得标利率创近四年新低
* 两周内短票成交利率下滑至0.62%
* 公债与公司债RP利率靠向低位 (新增国库券标售结果与更新拆款数据、存单发行细节)
记者 董永年
路透台北11月5日 - 周二标售的台湾273天期国库券创同天期利率近四年新低，银行资金调度人士表示，这显示外商银行去化资金的压力异常沉重，不排除抢标戏码还会在周五的两年期央行存单上演。
台湾央行今日代财政部标售273天期国库券，其决标贴现率为0.445%，低于市场预期的0.46-0.48%，并创同天期国库券标售利率的近四年新低。得标利率较上次标售同天期国库券走低5.5基点。
“外商银真的杀红了眼，只要不低于隔拆利率0.388%，都是去化的标的。”一位公股银行交易员说。
另一外商银行资金调度人士表示，虽然央行有比较积极冲销，但显然大家不愿意赌央行会不会继续收下去。
“一定会影响两年存单的标售，我们就隔岸观火看会不会一直玩下去。”他说。
银行间短率今日持稳在低档，旬初资金宽松，需求面不振，拆款市场相对清淡。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.388%。今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率在0.380-0.430%，亦与上日相同。
**两周内短票成交利率0.62%**
短票市场方面，票券商交易员表示，今日发票量不多，不过旬初资金偏向宽松，因此一至两周内天期的短票成交利率已自0.63%下滑至0.62%。成交天期虽拉长，但跨过新历年的比例低。
大型票券商交易员表示，目前公股银行多不愿接受跨过新历年的短票，最长顶多做到12月底，且成交利率要走高到0.64-0.645%。
“一个月左右的短票，天期可以拉长到35天左右，利率做在0.63%。”一位票券商交易员说。
今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63%。一至两周内天期的短票则在0.62%。
台湾央行今日共发行1,586亿台币存单，相较存单到期1,584.5亿台币，存单发行余额增1.5亿。
本周余日央行存单到期分别为周三3,712.35亿、周四40.50亿以及周五5,559.35亿台币。
拆款中心 资料显示，周二超额准备为50亿台币，累计超额准备为24亿，加计前期1%的超额准备为1,334亿台币。
**RP利率低档成交增加**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平低位。证券资金调度人士指出，旬初整体市场资金情势宽松，今日公债及公司债RP成交利率皆多在区间低位徘徊。
证券RP交易人士指出，旬初银行端及投信端资金水位充裕，资金去化压力增高，近期公债及公司债RP利率料将持稳区间低位，交易商不排除持续微幅向下测试，其中公司债RP利率的议价空间较大。
“公司债RP券源较少，有投信提早框周五交割的公司债。”一位证券RP交易人士说。
本周主要的公司债交割因子包括周三远东商银 金融债40亿台币交割、周五台塑 公司债85亿台币交割。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，与上日大致相同，但在0.58%及0.68%的成交较上日更集中。
今日议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.60%，短天期则见成交0.55%，和上日相同。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。