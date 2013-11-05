中国央行报告：在规范基础上稳健发展银行同业业务

路透北京11月5日 - 中国人民银行周二公布三季度货币政策执行报告称，目前同业业务已经成为金融机构融通资金、管理资产负债、创新产品和拓展利润增长点的重要渠道。但部分机构在开展同业业务中也存在操作不规范、信息不透明、期限错配较严重和规避监管等问题。

部分商业银行还利用同业业务开展类贷款融资或虚增存款规模，加大了流动性管理和风险防控的难度，并在一定程度上影响了宏观调控和金融监管的效果。

该篇题为商业银行同业业务与货币创造的专栏文章称，下一步，应进一步完善同业业务管理制度，将标准化、透明度作为规范和加强同业业务管理的抓手，健全相关考核和监管机制，引导其在规范基础上稳健发展。

以下为该专栏文章全文：

同业业务是商业银行之间及其与其他金融机构之间的资金往来行为，主要包 括同业拆借、同业存放、买入返售（卖出回购）、同业借款等。近年来，中国商 业银行同业业务发展迅速，对货币供给也产生了直接影响。从中国广义货币 M2 的来源看，以往贷款和外汇占款是两个主要渠道。商业银行在发放贷款或购买外 汇时，其资产方在增加“贷款”或“外汇占款”的同时，负债方会相应增加（记 录）“人民币存款”。由于存款计入 M2，就会直接增加货币供给。这意味着，只 要商业银行贷款增加多、购买外汇多，M2 自然也会比较多，因此以往运用贷款 和外汇占款变化可以较为准确地预测货币总量变化。但近两年受同业业务快速发 展的影响，货币创造渠道发生了一定变化，其背后掩藏的问题也较为复杂。

我们可以把商业银行通过同业业务创造货币的渠道称为“同业渠道”，依照 交易对手方的不同，又可进一步分为非银行同业渠道和银行同业渠道。非银行同 业渠道指商业银行向非存款类金融机构融出资金，交易对手包括商业银行表外理 财和保险公司等，此时在资产方会记录为这些机构欠银行的债权（与贷款类似）， 同时在负债方则会记录（派生）为其在商业银行的存款（同业存款），这样也就 增加了全社会货币供给。值得注意的是，同业存款之前不计入 M2 统计，2011 年 9 月调整统计口径后开始计入 M2。银行同业渠道指商业银行实际上向非金融企业 提供了类似于贷款的融资，但是通过一定的会计操作，将这些业务在资产方记录 为同业资金运用科目（不计入贷款），在负债方记录（派生）为非金融企业在商 业银行的存款，从而实现了货币创造。可能的操作方式包括“买入返售银行承兑 5 汇票”、“同业代付”以及“买入返售信托收益权”等。

由于同业业务发展较快，近两年同业渠道在货币创造中的占比上升。2013 年以来，通过同业渠道创造的 M2 一度仅低于人民币贷款，高于外汇占款和证券 投资。由于商业银行同业业务易受季节性因素、流动性水平以及监管政策等影响， 波动较大，导致 M2 的稳定性受到影响。目前看，同业渠道与外汇占款往往有共 向波动特征，外汇流入多会增加银行体系流动性，同业业务多数时候增长也快， 外汇流入下降会减少银行体系流动性，同业业务也可能相应下降。2013 年前几 个月 M2 增长较快，就与外汇流入相对较多以及同业业务增长快有关。而 6 月份 M2 增速较 5 月下降了 1.8 个百分点，同业业务大幅收缩是其中的主要原因。

目前同业业务已经成为金融机构融通资金、管理资产负债、创新产品和拓展 利润增长点的重要渠道。但部分机构在开展同业业务中也存在操作不规范、信息 不透明、期限错配较严重和规避监管等问题，部分商业银行还利用同业业务开展 类贷款融资或虚增存款规模，加大了流动性管理和风险防控的难度，并在一定程 度上影响了宏观调控和金融监管的效果。