表格：中国房地产商10月销售表现

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月5日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年10月份的合同销售表现 （除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）： 10月 9月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 *广州富力地产 49.37 43.48 +13.5% +16% 343.98 420 *万科 173.5 155.7 +11.4% +26.6% 1,458.5 未有透露 *世茂房地产 75.06 70.55 +6.4% +112.5% 556.07 550 *恒大地产 166.2 105.3 +57.8% +18.6% 912.7 1,000 9月 8月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 中渝置地 8.45 5.45 +55% -12% 67.84 88 合景泰富 15.43 12.27 +25.8% +23.8% 119.36 160 首创置业 12.3 9.8 +25.5% +20% 96.4 200 中国海外 136.5 76.7 +78% +58.2% 1,117.9 1,200 雅居乐 34.8 32.8 +6.1% +48.1% 254.6 420 龙湖地产 43.7 41.2 +6.1% +9% 353 460 注：*为新增。 ^ 中国海外于8月5日宣布将全年目标由不少于1,000亿港元升至1,200亿港元。 （完 ） (记者 梁慧仪；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。