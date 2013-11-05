表格：中国房地产商10月销售表现

路透香港11月5日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年10月份的合同销售表现 （除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）： 10月 9月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 *广州富力地产 49.37 43.48 +13.5% +16% 343.98 420 *万科 173.5 155.7 +11.4% +26.6% 1,458.5 未有透露 *世茂房地产 75.06 70.55 +6.4% +112.5% 556.07 550 *恒大地产 166.2 105.3 +57.8% +18.6% 912.7 1,000 9月 8月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 中渝置地 8.45 5.45 +55% -12% 67.84 88 合景泰富 15.43 12.27 +25.8% +23.8% 119.36 160 首创置业 12.3 9.8 +25.5% +20% 96.4 200 中国海外 136.5 76.7 +78% +58.2% 1,117.9 1,200 雅居乐 34.8 32.8 +6.1% +48.1% 254.6 420 龙湖地产 43.7 41.2 +6.1% +9% 353 460 注：*为新增。 ^ 中国海外于8月5日宣布将全年目标由不少于1,000亿港元升至1,200亿港元。 （完 ） (记者 梁慧仪；审校 张喜良)