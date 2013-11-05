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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 16:55 BJT

表格：中国房地产商10月销售表现

路透香港11月5日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2013年10月份的合同销售表现
（除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）：    
        
                         10月      9月      按月变化    按年变化    2013年以来    2013年目标
 *广州富力地产           49.37     43.48    +13.5%      +16%        343.98        420
 *万科                   173.5     155.7    +11.4%      +26.6%      1,458.5       未有透露
 *世茂房地产             75.06     70.55    +6.4%       +112.5%     556.07        550
 *恒大地产               166.2     105.3    +57.8%      +18.6%      912.7         1,000
                                                                                  
    
                         9月       8月      按月变化    按年变化    2013年以来    2013年目标
 中渝置地                8.45      5.45     +55%        -12%        67.84         88
 合景泰富                15.43     12.27    +25.8%      +23.8%      119.36        160
 首创置业                12.3      9.8      +25.5%      +20%        96.4          200
 中国海外                136.5     76.7     +78%        +58.2%      1,117.9       1,200
 雅居乐                  34.8      32.8     +6.1%       +48.1%      254.6         420
 龙湖地产                43.7      41.2     +6.1%       +9%         353           460
     
    注：*为新增。
        ^ 中国海外于8月5日宣布将全年目标由不少于1,000亿港元升至1,200亿港元。 （完
）

 (记者 梁慧仪；审校 张喜良)
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