台湾货币市场：11月6日及本提存期资金预期变化一览表

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透台北11月6日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,712.35亿台币。
**紧缩因素：
--发行财102-13期273天期国库券，金额250亿台币。
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)5,185.00亿台币 ：
11/07 40.50亿台币
11/08 5,559.35亿台币
11/11 3,238.15亿台币
11/12 1,270.00亿台币
11/13 466.00亿台币
11/14 398.00亿台币
11/15 656.85亿台币
11/18 6,798.70亿台币
11/19 4,218.00亿台币
11/20 1,654.20亿台币
11/21 4,027.90亿台币
11/22 914.70亿台币
11/25 2,006.00亿台币
11/26 836.50亿台币
11/27 569.00亿台币
11/28 3,323.85亿台币
11/29 3,628.60亿台币
12/02 3,998.20亿台币
*12/03 1,580.50亿台币
--公债还本付息86.55亿台币
11/10 95甲7期付息7.4375亿台币
11/13 90甲8期付息19.375亿台币
11/14 89甲13期付息17.7375亿台币
11/16 94甲8期付息6.00亿台币
11/16 96甲7期付息9.00亿台币
11/18 93甲9期付息10.50亿台币
11/24 88甲2期付息16.50亿台币
--国库券到期偿还498.50亿台币
11/07 财102-2期273天期国库券到期，金额200.0亿台币
12/02 财101-9期364天期国库券到期，金额298.5亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--11/11：央行例行性发行两年期存单，金额100亿台币，8日标售。
--11/29：发行102/9期30年期增额公债，金额预计300亿台币，26日标售。
--11/29：发行财102-14期182天期国库券，金额300亿台币，28日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。