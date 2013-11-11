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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 16:00 BJT

表格：中国房地产商10月销售表现

路透香港11月11日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商，于2013年10月份的合同销售表现
（除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）：    
        
                         10月      9月      按月变化    按年变化    2013年以来    2013年目标
 广州富力地产            49.37     43.48    +13.5%      +16%        343.98        420
 万科                    173.5     155.7    +11.4%      +26.6%      1,458.5       未有透露
 世茂房地产              75.06     70.55    +6.4%       +112.5%     556.07        550
 恒大地产                166.2     105.3    +57.8%      +18.6%      912.7         1,000
 *首创置业               18.4      12.3     +50%        +57%        114.8         200
 *龙湖地产               49.3      43.7     +12.8%      +29.1%      402.3         460
 *中国海外               98.5      136.5    -27.8%      +12.2%      1,216.4       1,200^
 *合景泰富               14.82     15.43    -4%         +17.7%      134.18        160
 *中渝置地               8.27      8.45     -2.1%       +2%         76.11         88
 *雅居乐                 41.9      34.8     +20.4%      +34.7%      296.5         420
    
    注：*为新增。
        ^ 中国海外于8月5日宣布将全年目标由不少于1,000亿港元升至1,200亿港元。 （完
）

 (记者 梁慧仪；审校 张喜良)

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