表格：中国房地产商10月销售表现

路透香港11月11日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商，于2013年10月份的合同销售表现 （除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）： 10月 9月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 广州富力地产 49.37 43.48 +13.5% +16% 343.98 420 万科 173.5 155.7 +11.4% +26.6% 1,458.5 未有透露 世茂房地产 75.06 70.55 +6.4% +112.5% 556.07 550 恒大地产 166.2 105.3 +57.8% +18.6% 912.7 1,000 *首创置业 18.4 12.3 +50% +57% 114.8 200 *龙湖地产 49.3 43.7 +12.8% +29.1% 402.3 460 *中国海外 98.5 136.5 -27.8% +12.2% 1,216.4 1,200^ *合景泰富 14.82 15.43 -4% +17.7% 134.18 160 *中渝置地 8.27 8.45 -2.1% +2% 76.11 88 *雅居乐 41.9 34.8 +20.4% +34.7% 296.5 420 注：*为新增。 ^ 中国海外于8月5日宣布将全年目标由不少于1,000亿港元升至1,200亿港元。 （完 ） (记者 梁慧仪；审校 张喜良)