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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 17:08 BJT

新兴汇市：菲律宾披索涨幅居前，泰铢亦抹去跌幅

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 日圆                           98.23       98.60       +0.38      -11.65       86.79
 坡元                          1.2422      1.2424       +0.02       -1.63      1.2219
 台币                          29.466      29.506       +0.14       -1.12      29.136
 韩元                         1060.68     1062.90       +0.21       +0.94     1070.60
 泰铢                           31.23       31.25       +0.06       -1.99       30.61
 菲律宾披索                     43.23       43.30       +0.17       -5.03       41.05
 印度卢比                       61.69       61.74       +0.09      -10.85       54.99
 人民币                        6.0966      6.0992       +0.04       +2.19      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 李爽)
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