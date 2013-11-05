路透基点：茂业国际签署2亿美元三年期定期贷款--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，百货商店连锁运营商茂业国际控股有限公司签署2亿美元三年期定期贷款。
据消息人士称，包括牵头行兼簿记行德意志银行和中国银行澳门分行在内的12家银行参与，承贷总额为1.955亿美元，剩余额度将由仍在寻求信贷审批的几家银行提供。
德意志银行和中国银行澳门分行分别承贷4,000万美元和3,200万美元。中国光大银行和工银亚洲以主办行头衔参与，各自承贷2,000万美元。
其他八家银行以安排行头衔参与，分别为：台湾银行(1,500万美元)、BDO Unibank(1,500万美元)、奥地利奥合国际银行(1,350万美元)、意大利西雅那银行(1,000万美元)、台湾土地银行(1,000万美元)、台湾企银(1,000万美元)、板信商业银行(500万美元)、中租迪和(500万美元)。
一如先前报导，贷款利率是较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码310个基点。承贷3,000万美元或以上者，有150个基点的最高前端费用。
贷款有两年宽限期，将分三期每半年不等额偿还，摊还比例为20%、25%和55%。
根据该公司网站，茂业国际在中国境内18个省份运营着38家百货公司。(完)
(编译 杜明霞；审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。