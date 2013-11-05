路透基点：茂业国际签署2亿美元三年期定期贷款--RLPC

路透香港11月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，百货商店连锁运营商茂业国际控股有限公司签署2亿美元三年期定期贷款。

据消息人士称，包括牵头行兼簿记行德意志银行和中国银行澳门分行在内的12家银行参与，承贷总额为1.955亿美元，剩余额度将由仍在寻求信贷审批的几家银行提供。

德意志银行和中国银行澳门分行分别承贷4,000万美元和3,200万美元。中国光大银行和工银亚洲以主办行头衔参与，各自承贷2,000万美元。

其他八家银行以安排行头衔参与，分别为：台湾银行(1,500万美元)、BDO Unibank(1,500万美元)、奥地利奥合国际银行(1,350万美元)、意大利西雅那银行(1,000万美元)、台湾土地银行(1,000万美元)、台湾企银(1,000万美元)、板信商业银行(500万美元)、中租迪和(500万美元)。

一如先前报导，贷款利率是较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码310个基点。承贷3,000万美元或以上者，有150个基点的最高前端费用。

贷款有两年宽限期，将分三期每半年不等额偿还，摊还比例为20%、25%和55%。

根据该公司网站，茂业国际在中国境内18个省份运营着38家百货公司。(完)