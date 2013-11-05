版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 17:12 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期小幅收升，市场静候方向指引

* 人民币即期小幅收升
    * 中间价结束连续六天跌势
    * 观望情绪较浓，短期料维持盘整

 (更新收盘报价)
    路透上海11月5日 - 人民币兑美元即期 周二小幅收高。隔夜美元指数回落，
人民币中间价随之小幅回升，结束连续六天跌势。交易人士指出，市场观望情绪较浓，短期
盘整可能性偏大。
    
    他们表示，大家仍在观察央行政策意图，以及月内美元指数是否会进一步走强，市场情
绪较为谨慎。  
    
    北京一中资银行交易员说，央行的意图较不明确，需要继续观察可能的动作，后期人民
币汇率横盘和再次升值的可能性都存在。

    多位交易员指出，近期需关注美元指数是否会持续走强，这将对人民币中间价产生方向
性的指引。
    
    中国央行周二发布三季度货币政策执行报告，其中强调，要增强人民币双向浮动弹性，
保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 
    
    全球汇市欧元周二走软，接近七周低位附近，投资者在本周欧洲央行政策会议前夕保持
谨慎，此外，澳洲央行发表打压言论后，澳元下滑。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：        
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.0968        6.0992    0.04%
                  中间价               6.1447        6.1482    0.06%
            成交额                    152亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.80% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        33         6.0957    6.0990
            2013年来即期升贬值幅度      2.19%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       425                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间17:03            今日         上日        
             1年期NDF                 6.1542/82      6.1590       
                     CNH即期          6.0845/75      6.0849       
 
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐