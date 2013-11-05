更新版 1-中国汇市：人民币即期小幅收升，市场静候方向指引

* 人民币即期小幅收升 * 中间价结束连续六天跌势 * 观望情绪较浓，短期料维持盘整 (更新收盘报价) 路透上海11月5日 - 人民币兑美元即期 周二小幅收高。隔夜美元指数回落， 人民币中间价随之小幅回升，结束连续六天跌势。交易人士指出，市场观望情绪较浓，短期 盘整可能性偏大。 他们表示，大家仍在观察央行政策意图，以及月内美元指数是否会进一步走强，市场情 绪较为谨慎。 北京一中资银行交易员说，央行的意图较不明确，需要继续观察可能的动作，后期人民 币汇率横盘和再次升值的可能性都存在。 多位交易员指出，近期需关注美元指数是否会持续走强，这将对人民币中间价产生方向 性的指引。 中国央行周二发布三季度货币政策执行报告，其中强调，要增强人民币双向浮动弹性， 保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 全球汇市欧元周二走软，接近七周低位附近，投资者在本周欧洲央行政策会议前夕保持 谨慎，此外，澳洲央行发表打压言论后，澳元下滑。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0968 6.0992 0.04% 中间价 6.1447 6.1482 0.06% 成交额 152亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.80% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 33 6.0957 6.0990 2013年来即期升贬值幅度 2.19% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 425 XS> 离岸人民币市场,北京时间17:03 今日 上日 1年期NDF 6.1542/82 6.1590 CNH即期 6.0845/75 6.0849 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)