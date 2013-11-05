台湾金融：自经区后续研议开放与台币计价商品连结商品--金管会报告

路透台北11月5日 - 台湾金融监督管理委员会一份送交立法院的书面报告指出，未来在自由经济示范区上路一段时间后，将与相关机关持续研议开放〞与台湾利率、汇率、台币计价商品连结〞的金融商品。

金管会主委曾铭宗明日将赴立法院报告自经区的金融业规划方案。尽管在经建会送到行政院的自经区特别条例草案中，目前对境外投资人排除开放与台币计价商品连结的金融商品，但据路透周二取得的金管会书面报告，则指开放台币相关的连结商品将列为后续研议开放措施。

一位不愿具名的金管会官员表示，关于连结台币计价商品的开放，金管会列为长期目标，暂时不会开放，〞还是要央行同意才会开放。〞

经建会主委管中闵周一在立法院备询时坦承，台币金融业务不开放将影响自经区的金融开放效果，但他仍尊重央行意见。

不过上日央行亦发出新闻稿否认阻止自经区内涉台币业务的开放，称是因为金管会在规划金融业纳入自由经济示范区并与央行协商时，即提出开放商品以未涉及台币为原则，双方并达成共识。

国民党籍立委丁守中质疑台湾自经区若只开放外国人买卖外币相关商品，对外资来说并不具吸引力。

除了开放连结台币计价相关商品的后续规划外，金管会在送给立院的报告中也指出，包括研议开放台湾业者发行双币交易ETF、商品期货ETF等新型态的基金；研议松绑境外结构型商品管理规则，简化销售给专业机构投资人的境外结构商品审查程序；以及研议共同基金放宽对本国专业投资人的限制。

台湾经济建设委员会主委管中闵此前表示，自经区特别条例目前在行政院的审查作业中，希望本月底甚至本月中即能完成行政院版，并送入立法院审查，争取实施时效。(完)