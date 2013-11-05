中国债市：IRS持续走升，公开市场逆回购利率居高不下致预期谨慎

路透上海11月5日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二继续小幅走升，幅度约3-6bp。交易员表示，今日例行缴准对流动性干扰有限，在央行逆回购操作影响下，资金面整体供需尚可，但逆回购操作利率继续维持高位，令机构对未来资金价格快速回落预期受挫，致IRS涨幅较上日明显加剧。

“IRS今天上的很快，特别是shibor5Y，昨天4.81%，今天4.87%。”广发银行交易员吴思捷称，“repo1Y也上来了，昨天是4.19%，今天到4.22%了，还是情绪为主。”

上海一银行交易员称，从盘面来看，主要是券商和外资在pay，短端成交比较多，长端也略有上行，但幅度不及短端明显；主要可能还是因为央行公开市场逆回购利率维持在4.1%，虽然持平维稳意义更大，但仍处相对高位。

“逆回购(利率)给市场加了一层很厚的约束，预期不好，大家谨慎的情绪很重的，”上海另一银行交易员称。

中国银行间市场周二回购利率 跌势不改。市场人士表示，今日是月初存款准备金例行调整日，机构心态略显谨慎，早间拆借机构稍有增多，但总体流动性稳中继续趋缓。

继上周重启逆回购之后，中国央行公开市场周二再延续逆回购操作，操作量较上周缩减近四成且中标利率持平，显示强化稳定资金面紧平衡的预期；但若随着财政性存款投放以及外汇占款继续回暖，亦不排除有停止逆回购操作的可能性。

中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时将根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.2000/4.3000 4.1550/4.2425 4.2375/4.3250 4.3600/4.4500 4.3450/4.6200

上日 4.2775/4.3750 4.1242/4.2100 4.1875/4.2750 4.3038/4.4000 4.3117/4.5817

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变动 -0.0775/-0.0750 +0.0308/+0.0325 +0.0500/+0.0500 +0.0562/+0.0500 +0.0333/+0.0383

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。