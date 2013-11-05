台湾汇市：台币小幅收升但成交量低迷，外资仍旧小幅汇入

* 外资汇入稍大于汇出，但股市由买超转为卖超 * 提前反映非农就业数据不佳，美元指数低于周一的七周高位 * 明日波动区间先看29.38-29.42 路透台北11月5日 - 台币兑美元 周二收高4分。汇银人士指出，今日台股 收低逾1%，令市 场疑虑，惟外资汇入稍大于汇出之下，仍令台币终场小幅收高。 但他们表示，今日汇市成交量并不大，也显示外资汇入的力道并不强劲；而进口商今日虽有进场买汇，至 于央行倒是入市不多。 有汇银人士说，市场提前反映周五美国非农就业数据预期不佳，美元指数走势稍弱，周二美元指数 微升0.1%至80.627，但仍低于周一所及七周高位80.930。 〞其实台币还是在29.4这里，央行根本没有必要进来守。〞一位民营银行人士表示。他也认为，台股今日 下挫逾1%，表现并不好，且外资再转成卖超，也令市场疑虑外资对台湾加码的动作是否反转。 小型民营银行人士则说，市场成交量缩，交易也乏善可陈，近期的区间不会突破，以周二外资明显卖超、 但却未同等力道地汇出的情况来看，目前说外资转头汇出尚言之过早。他们预期，明日台币交易区间29.38-29 .43。 另一位民营汇银人士表示，周五美国将公布10月非农就业数据，市场预估10月非农就业岗位仅增加12.5万 个，将不如上个月增加14.8万个。就业数据不佳料使美联储缩减宽松政策时程延后，令美元走疲。 韩元 周二收在1,061.2，上日收在1,062.9。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日差距不大；一个月期远 期外汇 报价尾盘在29.355/29.377，上日尾盘收29.350。 今日台币实质交易区间在29.39-29.41，上日的主要成交区间在29.41-29.42。 台股 周二放量收跌1.1%至一个月低位，此前台股上行的技术线型遭到破坏，今日涌出退场观望的 卖压。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超34.19亿台币，转买为卖。[ID: nL3T0IP16T] 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.466 29.506 29.380-29.505 29.505 5.37 5.52 元太外汇经纪公司 29.450 29.485 29.390-29.485 29.485 2.08 2.14 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.045/-0.030 美元/台币六个月期 -0.230/-0.200 -0.230/-0.190 (完)