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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 17:28 BJT

《全球汇市》欧元兑日圆与美元下跌，欧洲央行周四会议成关注焦点

纽约        当日       今年来      2012年
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 欧元/美元                           1.3489      1.3513       -0.18       +2.24      1.3194
 美元/日圆                            98.22       98.60       -0.39      +13.23       86.74
 欧元/日圆                           132.49      133.22       -0.55      +15.76      114.45
 美元/瑞郎                           0.9117      0.9096       +0.23       -0.42      0.9155
 英镑/美元                           1.5978      1.5966       +0.08       -1.68      1.6251
 美元/加元                           1.0434      1.0420       +0.13       +5.17      0.9921
 澳元/美元                           0.9475      0.9509       -0.36       -8.83      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8280      0.8279       +0.01       -0.04      0.8283
 欧元/瑞郎                           1.2301      1.2293       +0.07       +1.87      1.2075
 欧元/英镑                           0.8441      0.8462       -0.25       +4.03      0.8114
 欧元/瑞典克朗                       8.8026      8.7955       +0.08       +2.62      8.5777
 美元/挪威克朗                       5.9712      5.9469       +0.41       +7.34      5.5630
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
    (完)
         
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 (编译 李爽  审校 杜明霞)
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