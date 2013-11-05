中国债市：现券再趋弱，稳健货币政策更趋中性的市场预期进一步抬头

路透北京11月5日 - 中国银行间债市周二现券弱势更甚。市场人士表示，七天逆回购价平量缩，结合总理近日对经济形势的表态，市场对稳健货币政策更趋中性的预期进一步抬头；机构对债市短期走势看法仍偏谨慎，国开新债多个品种创下历史发行新高，推动二级市场进一步走弱。

“今天债市比较烂，国开招标后就更烂；一招标，一级就把二级(收益率)往上推，现在的节奏就是这样，”上海一大型银行交易员称。

他进一步指出，目前看来， 货币政策紧平衡的基调短期内难以改变，随着利率市场化的节节深入，机构自营资金配置的资产会持续承压，应对方式只能是“精耕细作”。

中国总理李克强日前在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告讲话提前释出不少政策动向。包括中国明年很可能继续采取积极财政和稳健货币政策的搭配，其中积极财政政策更多体现在民生支出规模的扩大，但赤字规模却不一定继续增加；而稳健的货币政策在操作中可能更趋中性，以减少对微观经济的扰动。

继上周重启逆回购之后，中国央行公开市场周二再延续逆回购操作，操作量较上周缩减近四成且中标利率持平，显示强化稳定资金面紧平衡的预期；但若随着财政性存款投放以及外汇占款继续回暖，亦不排除有停止逆回购操作的可能性。

银行间市场资金价格虽不断回落，但国家开发银行 周二第二次增发的五期固息债，中标收益率仍较首次增发继续上行，多个期限并创下历史新高，因机构对债市短期走势看法谨慎。

剩余期限约6.95年的固息国债130020券 最新成交在4.16%，上日尾盘为4.12%。

国债期货市场周二亦延续走弱，其中五年期主力合约 收报93.474元人民币，较上日结算价跌0.178元，或0.19%，成交2,428手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.9243 4.2410

上日 4.0998 4.4225

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8790/3.8080

国债参考率报价 3.7640/3.6850

金融债参考率报价 4.7125/4.6350 (完)

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