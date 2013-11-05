版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 17:53 BJT

欧洲金融市场：英国服务业PMI创16年高位，英镑上涨英债期货下跌

路透伦敦11月5日 - 英国周二发布亮丽的服务业PMI数据后，英镑兑欧元 升至四周高位0.84英镑，英镑兑美元 也上涨。

金融数据编制机构Markit此前公布，英国10月服务业采购经理人指数(PMI)从9月的60.3升至62.5，创1997年5月以来最高。

英国公债期货则扩大跌幅20个跳动点，触及日低。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐