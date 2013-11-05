《中国新债》国开行本月下旬拟发行80亿元铁路专项ABS--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海11月5日 - 两位消息人士周二对路透表示，中国国家开发银行 本月下旬拟发行今年第一期铁路专项信贷资产支持证券(ABS)，规模80亿元人民币，本期ABS仅设优先档一档。
消息人士称，优先档为浮息品种，票面利率为基准利率+基本利差。其中，基准利率为人民银行公布的一至三年期贷款利率；基本利差根据公开招标结果确定。预期到期日为2015年7月12日。
本期资产支持证券由中信信托担任发行人和受托人，国开证券出任主承销商。此外，消息人士并透露，本次交易，发起人国家开发银行将持有该单资产支持证券发行规模的5%。
中诚信国际和中债资信均评定入池贷款信用等级为AAA。
中国信贷资产证券化在沉寂近四年后去年重新启动。随后，中国国家开发银行在银行间债市簿记建档发行的101.66亿元信贷资产支持证券(ABS)，成为国内ABS重启后首单。
中国的信贷资产证券化试点开始于2005年，截止到2008年底，共有11家发起人进行了16单信贷证券化业务试点，发行总规模为667.85亿元。无论在数量还是规模上，信贷证券化在债券市场中占比均较低。
而自金融危机爆发以来，监管机构出于审慎原则和对资产证券化风险的担忧，延缓了市场发行速度，并于2008年年底暂停不良资产证券化试点，进入2009年来，资产证券化进程停滞。(完) (发稿 罗晟；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。