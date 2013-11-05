《中国新债》国开行本月下旬拟发行80亿元铁路专项ABS--消息

路透上海11月5日 - 两位消息人士周二对路透表示，中国国家开发银行 本月下旬拟发行今年第一期铁路专项信贷资产支持证券(ABS)，规模80亿元人民币，本期ABS仅设优先档一档。

消息人士称，优先档为浮息品种，票面利率为基准利率+基本利差。其中，基准利率为人民银行公布的一至三年期贷款利率；基本利差根据公开招标结果确定。预期到期日为2015年7月12日。

本期资产支持证券由中信信托担任发行人和受托人，国开证券出任主承销商。此外，消息人士并透露，本次交易，发起人国家开发银行将持有该单资产支持证券发行规模的5%。

中诚信国际和中债资信均评定入池贷款信用等级为AAA。

中国信贷资产证券化在沉寂近四年后去年重新启动。随后，中国国家开发银行在银行间债市簿记建档发行的101.66亿元信贷资产支持证券(ABS)，成为国内ABS重启后首单。

中国的信贷资产证券化试点开始于2005年，截止到2008年底，共有11家发起人进行了16单信贷证券化业务试点，发行总规模为667.85亿元。无论在数量还是规模上，信贷证券化在债券市场中占比均较低。