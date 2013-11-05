CNH动态：即期汇价跟随在岸小涨，近期流动性相对宽裕

路透香港11月5日 - 香港离岸人民币即期汇价 周二跟随在岸中间价高开而小幅走升，市场多空双方交投平淡，中共十八届三中全会召开在即，市场对政策面维稳的预期升温。

“今天离岸即期比较安静，没啥方向，全天波动不多，最近来看市场流动性相对比较宽裕，远期掉期点下来了一些。”一位外资行交易员称。

本地时间下午5:03时，离岸人民币 报6.0858，较上日的6.0868小幅涨；盘中区间在6.0845-6.0862。 离岸与在岸即期价差近日均保持在100个点子左右。

经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.90/1.00%，与上日基本一致，CNH HIBOR 隔夜利率定盘价报1.00300%，上日在1.04500%。

人民币兑美元即期 周二收至6.0968，人民币中间价结束连续六天跌势，升报至6.1447。交易人士指出，市场观望情绪较浓，短期盘整可能性偏大。

“CNH今天特别安静，基本没怎么动。远期倒是跟着境内跌了一点，近期估计就这步调。”一大型中资行交易员说。

一年期远汇升水 最新报价中值为升水600点，较昨日640有所回落，境内一年期远汇升水 报价中值为402，亦较昨日下跌。

美元兑人民币一年期无本金远期外(NDF) 则小幅涨，报6.1550/6.1580，上交易日尾盘在6.1590。

美元指数 微升0.11%至80.648，但仍低于周一所及七周高位80.930。（完）

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