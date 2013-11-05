CNH动态：即期汇价跟随在岸小涨，近期流动性相对宽裕

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月5日 - 香港离岸人民币即期汇价 周二跟随在岸中间价高开而小幅走升，市场多空双方交投平淡，中共十八届三中全会召开在即，市场对政策面维稳的预期升温。
“今天离岸即期比较安静，没啥方向，全天波动不多，最近来看市场流动性相对比较宽裕，远期掉期点下来了一些。”一位外资行交易员称。
本地时间下午5:03时，离岸人民币 报6.0858，较上日的6.0868小幅涨；盘中区间在6.0845-6.0862。 离岸与在岸即期价差近日均保持在100个点子左右。
经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.90/1.00%，与上日基本一致，CNH HIBOR 隔夜利率定盘价报1.00300%，上日在1.04500%。
人民币兑美元即期 周二收至6.0968，人民币中间价结束连续六天跌势，升报至6.1447。交易人士指出，市场观望情绪较浓，短期盘整可能性偏大。
“CNH今天特别安静，基本没怎么动。远期倒是跟着境内跌了一点，近期估计就这步调。”一大型中资行交易员说。
一年期远汇升水 最新报价中值为升水600点，较昨日640有所回落，境内一年期远汇升水 报价中值为402，亦较昨日下跌。
美元兑人民币一年期无本金远期外(NDF) 则小幅涨，报6.1550/6.1580，上交易日尾盘在6.1590。
美元指数 微升0.11%至80.648，但仍低于周一所及七周高位80.930。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 毕晓雯)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。