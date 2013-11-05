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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 17:46 BJT

欧元区经济：欧盟执委会预计通胀率继续在低位持稳

通胀率已经大幅下滑，在10月时接近四年新位。预计欧洲央行(ECB)不会在周四的会议上调低利率，但或许给出如何帮助经济复苏的指引。

欧盟执委会称，预计9月创纪录的12.2%失业率会持续至明年，在2015年降至11.8%。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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