中国央行报告：经济转型关键期更关注增长与就业的关系

路透北京11月5日 - 中国人民银行周二公布三季度货币政策执行报告，称经济增长与就业一直是中国最为重要的经济问题之一。尤其是经历了长期高速增长，在经济转型的关键时期，大家更加关注经济增长与就业的关系。

央行在题为“经济增长与就业”的专栏文章中称，当前有多方面因素有助于减轻结构转型期间的就业压力，但也要看到，中国的就业问题仍然面临一些挑战，包括农业的就业蓄水池作用趋于减弱，对就业可能形成压力；结构性失业问题显现，失业与“招工难、招工贵”并存。

文章指出，单纯靠提高经济增长速度并不能解决这些问题。一方面应以促进经济结构转型为着力点，大力发展增加就业较多的服务业和先进制造业，优化经济结构和就业结构；另一方面需完善劳动保障制度，优化教育结构，加大职业技能培训力度，提高劳动者就业能力。

以下为该专栏文章全文：

作为世界上人口最多的发展中国家，经济增长与就业一直是中国最为重要的经济问题之一。尤其是经历了长期高速增长，在经济转型的关键时期，大家更加关注经济增长与就业的关系。

有关经济增长与就业关系的理论是不断发展的。古典经济学认为供给创造需求，市场经济将自动实现充分就业，凯恩斯主义则认为有效需求不足将减少就业，需通过政策调节刺激经济增长，实现充分就业。菲利普斯曲线一般用来表述通货膨胀与失业间的负相关关系，但由于通货膨胀与经济增长通常正相关，该曲线也被用于描述经济增长与就业的关系。奥肯定律（Okun's law）也展现了失业率和经济增长之间负相关的经验规律。从美国情况看，失业率每高于自然失业率 1%，实际 GDP 便低于潜在 GDP 的 2%。还有一些研究专注于经济结构与就业的关系。美国经济学家威廉·刘易斯等探讨了二元结构发展模式下的失业问题。传统农业部门的劳动生产率较低，存在大量隐性失业，现代工业部门的劳动生产率较高，其相对较高的工资水平可以吸引传统农业部门劳动力转移，现代工业部门的快速发展可以减少失业。配第—克拉克定理描述了就业人口在三次产业中分布结构的变化。随着经济发展，人均国民收入水平提高，第一产业增加值和就业的比重逐渐下降；第二产业增加值和就业的比重上升，当经济进一步发展，第三产业增加值和就业的比重也开始上升。

从中国改革开放以来的情况看，经济增长与就业的关系大致可以分为几个阶段。第一个阶段是 1978 年至 20 世纪 90 年代初，随着经济快速增长，就业增长也比较快，就业弹性超过 0.25，这意味着 GDP 每增长 1 个百分点，可以带动就业增长约 0.25 个百分点；第二个阶段是 90 年代初至本次国际金融危机前，就业弹性系数趋于下降。这实际上反映了城镇化进程中农业剩余劳动力加快向工业和服务业转移，是一个技术进步和资本深化的过程。近几年随着服务业加快发展、经济结构调整优化，就业弹性有所回升。

当前，多方面因素有助于减轻结构转型期间的就业压力。一是人口总量特别是劳动年龄人口增长趋缓。中国劳动力绝对量持续大规模增长势头正在逐步发生转变。根据联合国的估计，人口总量将于 2025 年左右达到峰值后下降，劳动年龄人口的峰值到来的要更早一些。国家统计局的数据也表明，中国 15-59 岁劳动年龄人口已在 2012 年减少 345 万人。二是经济结构优化有助于扩大就业。20 世纪 90 年代以来，农业的就业弹性为负，意味着农业吸纳就业净减少，农业剩余 44劳动力向工业和服务业转移。同期工业的就业弹性约为 0.15，服务业的就业弹性则超过 0.2。随着居民收入水平上升，对提高生活质量的追求上升，服务业发展加快，服务业吸纳的就业量在 1994 年超过了工业，在 2011 年超过了农业。近几年来，单位 GDP 增长带动的新增城镇就业呈现持续上升势头。考虑到经济结构调整因素，若采用联合国估计的劳动年龄人口数据，假定各产业劳动生产率按历史趋势变化，劳动参与率和就业率与历史均值一致，经初步测算，比当前略低一些的经济增速也可以实现就业的需要。