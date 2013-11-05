日本经济：央行总裁乐观展望中美两大出口市场，称物价目标稳步推进

路透大阪11月5日 - 日本央行总裁黑田东彦周二对中国与美国经济将继续回升表达信心，称这将有助于日本央行迈向2%的通胀率目标。中美是日本两个重要的出口市场。

黑田东彦说，日本正朝着实现央行的物价目标取得稳步进展，但重申若这条道路受到外部风险威胁，央行愿意采行额外货币刺激措施。

“无论上行或下行风险成真，我们都会毫不犹豫准备作出适宜的政策调整，”黑田东彦在日本大阪对企业界领袖发表讲话时说。

一些悲观的市场人士认为，出口恐无法及时增长来弥补日本明年上调消费税可能造成的家庭支出下滑，但黑田东彦对这种观点不以为然。

“中国和美国经济将会继续回暖……虽然仍有一些风险，”他说道。