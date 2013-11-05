日本经济：央行总裁乐观展望中美两大出口市场，称物价目标稳步推进

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透大阪11月5日 - 日本央行总裁黑田东彦周二对中国与美国经济将继续回升表达信心，称这将有助于日本央行迈向2%的通胀率目标。中美是日本两个重要的出口市场。
黑田东彦说，日本正朝着实现央行的物价目标取得稳步进展，但重申若这条道路受到外部风险威胁，央行愿意采行额外货币刺激措施。
“无论上行或下行风险成真，我们都会毫不犹豫准备作出适宜的政策调整，”黑田东彦在日本大阪对企业界领袖发表讲话时说。
一些悲观的市场人士认为，出口恐无法及时增长来弥补日本明年上调消费税可能造成的家庭支出下滑，但黑田东彦对这种观点不以为然。
“中国和美国经济将会继续回暖……虽然仍有一些风险，”他说道。
黑田东彦重申，尽管经济有改观，但讨论日本央行超宽松货币政策的退出策略还为时太早。但他也承认有必要在内部对该计划进行审视。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。