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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 18:02 BJT

欧元汇率：欧盟执委会称欧元今年升值速度将创纪录，明年料续升

路透布鲁塞尔11月5日 - 欧盟执委会周二表示，欧元今年升值速度将创纪录，而且2014年还会继续升势，可能影响由出口带动的欧元区经济复苏。

执委会预计，欧元兑美元计价的发达国家一篮子货币今明两年升幅分别为5.8%和0.9%。欧元兑美元上月触及两年高位。

这样的涨势超过欧元2009年的升速，2009年后欧元区主权债务危机导致欧元汇率急降。这样的涨幅也将超过欧元1999年问世以来的平均升幅。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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