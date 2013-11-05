欧元汇率：欧盟执委会称欧元今年升值速度将创纪录，明年料续升

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透布鲁塞尔11月5日 - 欧盟执委会周二表示，欧元今年升值速度将创纪录，而且2014年还会继续升势，可能影响由出口带动的欧元区经济复苏。
执委会预计，欧元兑美元计价的发达国家一篮子货币今明两年升幅分别为5.8%和0.9%。欧元兑美元上月触及两年高位。
这样的涨势超过欧元2009年的升速，2009年后欧元区主权债务危机导致欧元汇率急降。这样的涨幅也将超过欧元1999年问世以来的平均升幅。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。