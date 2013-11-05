中国央行报告：推出LPR有利于促进定价基准由市场决定

路透北京11月5日 - 中国贷款基础利率(LPR)集中报价和发布机制于10月底正式运行。中国央行在三季度货币政策执行报告中指出，引入LPR有助于促进定价基准由中央银行确定向市场决定的平稳过渡，并有利于完善中央银行利率调控机制，为进一步推进利率市场化改革奠定制度基础。

以下为中国央行三季度货币政策执行报告中题为“贷款基础利率集中报价和发布机制”的专栏全文：

贷款基础利率是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率，其他贷款利率可在此基础上加减点生成。它是金融机构对其资金成本、信用风险成本、管理费用、最低资本回报等因素进行综合衡量后，确定的贷款利率水平，可以真实地反映信贷市场的资金价格。

美国、日本等主要经济体基本都建立了贷款基础利率报价机制。例如，美国的贷款基础利率（Prime Rate）由《华尔街日报》根据10家大型银行的贷款基础利率报价对外发布。目前，美国的贷款基础利率主要应用于零售客户的消费贷款、信用卡透支等业务定价中；加拿大的贷款基础利率由5家最大商业银行参与报价，在剔除最高与最低报价后，对剩余3家报价进行算术平均计算生成贷款基础利率，并通过加拿大央行网站对外发布；日本的贷款基础利率由6家主要银行参与报价，日本央行在其网站上同时公布短期贷款基础利率报价的平均值以及最高、最低值。从主要国家和地区的经验看，贷款基础利率机制是贷款利率市场化改革中重要的制度安排，在很大程度上发挥了贷款利率定价自律管理的作用，对于中国稳步推进利率市场化改革具有重要的借鉴意义。

借鉴国际经验，2013年10月25日，中国的贷款基础利率集中报价和发布机制（Loan Prime Rate，简称 LPR）正式运行。从报价行看，贷款基础利率首批报价行共9家，分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、 中信银行、浦发银行、兴业银行和招商银行。从报价期限看，运行初期向社会公布1年期贷款基础利率。从贷款基础利率的生成和发布机制看，每个工作日在各报价行报出本行贷款基础利率的基础上，由全国银行间同业拆借中心根据报价行的报价情况，剔除最高、最低各1家报价后，将剩余报价作为有效报价，以各有效报价行上季度末人民币各项贷款余额占所有有效报价行上季度末人民币各项贷款总余额的比重为权重，进行加权平均计算，得出贷款基础利率报价平均利率，于每个工作日通过上海银行间同业拆放利率网对外公布。从报价的监督管理看，市场利率定价自律机制将按年对报价行的报价质量进行监督评估，促进提升贷款基础利率的基准性和公信力。

贷款基础利率集中报价和发布机制作为市场利率定价自律机制的重要组成部分，是上海银行间同业拆放利率（Shibor）机制在信贷市场的进一步拓展和扩充，有利于强化金融市场基准利率体系建设，促进定价基准由中央银行确定向市场决定的平稳过渡；有利于提高金融机构信贷产品定价效率和透明度，增强自主定价能力；有利于减少非理性定价行为，维护信贷市场公平有序的定价秩序；有利于完善中央银行利率调控机制，为进一步推进利率市场化改革奠定制度基础。（完） (整理 乔艳红; 审校 毕晓雯)