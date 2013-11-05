香港个股：康师傅称未向台湾采购产品用油，不涉及母公司食安事件

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月5日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周二表示，其集团旗下产品用油并未向台湾采购，不涉及台湾母公司的油品丑闻。
康师傅 在香港联交所发布公告称，“本集团的产品使用的油脂为棕榈油，相关油脂原料是透过供应商直接从东南亚地区进口，不涉及向台湾采购。”
台湾最近爆发厂商在食用油中违规添加＂铜叶绿素”成份以混充高档油的风波，康师傅母公司--顶新集团，以及另一家上市公司福懋 均涉入在内，并引发对这些集团旗下品牌食品安全的疑虑。 受此影响，顶新集团另一上市公司--味全 与福懋今日股价均大跌，味全跌2.46%至51.50台币，福懋跌停7%至12.05台币；康师傅今日收低1.77%至22.20港元，跌幅略深于大盘 的0.65%。
顶新集团持有康师傅控股约33.3%，为最大股东；康师傅则在今年7月将手中味全持股5.55%全数卖出，已不再持有味全股权。（完）
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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。