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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 18:19 BJT

路透基点：颖台科技寻求10亿台币贷款--RLPC

路透香港11月5日 - 汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导，台湾上市公司颖台科技寻求约10亿台币(3,400万美元)五年期贷款。

资金将用于购买材料以生产新产品。颖台科技目前主力产品为背光模组用之光扩散板。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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