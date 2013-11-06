重温稿-台湾货币市场：外银抢标令国库券标低，两周内短票成交利率下滑

* 外商银行抢标，273天国库券得标利率创近四年新低

* 两周内短票成交利率下滑至0.62%

* 公债与公司债RP利率靠向低位

记者 董永年

路透台北11月5日 - 周二标售的台湾273天期国库券创同天期利率近四年新低，银行资金调度人士表示，这显示外商银行去化资金的压力异常沉重，不排除抢标戏码还会在周五的两年期央行存单上演。

台湾央行今日代财政部标售273天期国库券，其决标贴现率为0.445%，低于市场预期的0.46-0.48%，并创同天期国库券标售利率的近四年新低。得标利率较上次标售同天期国库券走低5.5基点。

“外商银真的杀红了眼，只要不低于隔拆利率0.388%，都是去化的标的。”一位公股银行交易员说。

另一外商银行资金调度人士表示，虽然央行有比较积极冲销，但显然大家不愿意赌央行会不会继续收下去。

“一定会影响两年存单的标售，我们就隔岸观火看会不会一直玩下去。”他说。

银行间短率今日持稳在低档，旬初资金宽松，需求面不振，拆款市场相对清淡。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.388%。今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率在0.380-0.430%，亦与上日相同。

**两周内短票成交利率0.62%**

短票市场方面，票券商交易员表示，今日发票量不多，不过旬初资金偏向宽松，因此一至两周内天期的短票成交利率已自0.63%下滑至0.62%。成交天期虽拉长，但跨过新历年的比例低。

大型票券商交易员表示，目前公股银行多不愿接受跨过新历年的短票，最长顶多做到12月底，且成交利率要走高到0.64-0.645%。

“一个月左右的短票，天期可以拉长到35天左右，利率做在0.63%。”一位票券商交易员说。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63%。一至两周内天期的短票则在0.62%。

台湾央行今日共发行1,586亿台币存单，相较存单到期1,584.5亿台币，存单发行余额增1.5亿。

本周余日央行存单到期分别为周三3,712.35亿、周四40.50亿以及周五5,559.35亿台币。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为50亿台币，累计超额准备为24亿，加计前期1%的超额准备为1,334亿台币。

**RP利率低档成交增加**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平低位。证券资金调度人士指出，旬初整体市场资金情势宽松，今日公债及公司债RP成交利率皆多在区间低位徘徊。

证券RP交易人士指出，旬初银行端及投信端资金水位充裕，资金去化压力增高，近期公债及公司债RP利率料将持稳区间低位，交易商不排除持续微幅向下测试，其中公司债RP利率的议价空间较大。

“公司债RP券源较少，有投信提早框周五交割的公司债。”一位证券RP交易人士说。

本周主要的公司债交割因子包括周三远东商银 金融债40亿台币交割、周五台塑 公司债85亿台币交割。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，与上日大致相同，但在0.58%及0.68%的成交较上日更集中。