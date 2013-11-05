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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 18:42 BJT

欧洲政经：欧盟执委雷恩称斯洛文尼亚须改革并解决银行问题以避免救助

路透布鲁塞尔11月5日 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩周二表示，如果斯洛文尼亚继续进行改革并修复银行系统，其将不需要救助。

他在记者会上指出，“只要斯洛文尼亚能够维持近期决断行动，并有效执行结构性改革，则肯定不会朝向援助计划前进。”(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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