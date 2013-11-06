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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 12:11 BJT

港股业绩：港交所第三季净利按年增长20%，优于市场预期

路透香港11月6日 - 以市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所有限公司 周三公布，今年第三季度净利按年增长20%，优于市场预期，主要受惠于证券市场交投改善及来自伦敦金属交易所（LME）的收益。

公告显示，港交所于2013年7-9月净利为12亿港元，去年同期为10.04亿港元。根据汤森路透综合3名分析师预测，港交所第三季净利10.69亿港元。

今年1-9月净利为35亿港元，按年上升10%。

业绩公布前，港交所早盘收跌0.32%，报124.7港元；大市恒生指数 则升0.28%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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