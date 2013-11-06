港股业绩：港交所第三季净利按年增长20%，优于市场预期

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 以市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所有限公司 周三公布，今年第三季度净利按年增长20%，优于市场预期，主要受惠于证券市场交投改善及来自伦敦金属交易所（LME）的收益。
公告显示，港交所于2013年7-9月净利为12亿港元，去年同期为10.04亿港元。根据汤森路透综合3名分析师预测，港交所第三季净利10.69亿港元。
今年1-9月净利为35亿港元，按年上升10%。
业绩公布前，港交所早盘收跌0.32%，报124.7港元；大市恒生指数 则升0.28%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)