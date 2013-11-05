中国经济：防止把发展简化为增加GDP，加快转变发展方式--国家主席

“要全面认识持续健康发展和生产总值增长的关系，防止把发展简单化为增加生产总值，一味以生产总值排名比高低、论英雄。”习近平称。

他指出，转方式、调结构是中国发展历程必须迈过的坎，要转要调就要把速度控制在合理范围内，否则资源、资金、市场等各种关系都绷得很紧，就转不过来、调不过来。“各级都要追求实实在在、没有水分的生产总值，追求有效益、有质量、可持续的经济发展。”