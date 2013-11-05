欧洲汇市：英镑兑欧元触及一个月高点，受强劲服务业PMI数据提振

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透伦敦11月5日 - 英镑兑欧元周二升至一个月高点，稍早公布的数据显示，英国服务业扩张速度为16年来最快，显示今年最后一季经济成长强劲。
金融数据编制机构Markit称，英国10月服务业采购经理人指数(PMI)从9月的60.3升至62.5，高于分析师预估的降至59.8，这提升了英国央行下周将上修季度经济增速预估的可能性。
欧元兑英镑 下跌0.7%至0.8403英镑，为10月3日以来最低。
英镑兑美元 上涨0.5%至1.6044，盘中曾触及日高1.6062，自周一触及的三周低点1.5904大幅回升。
“英镑目前会受到良好支撑，因PMI数据相当强劲，且暗示下周的英国央行通胀报告会很有意思。英国央行上修成长预估和下修失业率预估的机率相当高，”FOREX.com的研究主管Kathleen Brooks称。
Brooks指出，英镑下个关键水准将在10月31日高点1.6070美元，若升破可能测试1.61美元关卡。(完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。