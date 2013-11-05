欧洲汇市：英镑兑欧元触及一个月高点，受强劲服务业PMI数据提振

路透伦敦11月5日 - 英镑兑欧元周二升至一个月高点，稍早公布的数据显示，英国服务业扩张速度为16年来最快，显示今年最后一季经济成长强劲。

金融数据编制机构Markit称，英国10月服务业采购经理人指数(PMI)从9月的60.3升至62.5，高于分析师预估的降至59.8，这提升了英国央行下周将上修季度经济增速预估的可能性。

欧元兑英镑 下跌0.7%至0.8403英镑，为10月3日以来最低。

英镑兑美元 上涨0.5%至1.6044，盘中曾触及日高1.6062，自周一触及的三周低点1.5904大幅回升。

“英镑目前会受到良好支撑，因PMI数据相当强劲，且暗示下周的英国央行通胀报告会很有意思。英国央行上修成长预估和下修失业率预估的机率相当高，”FOREX.com的研究主管Kathleen Brooks称。

Brooks指出，英镑下个关键水准将在10月31日高点1.6070美元，若升破可能测试1.61美元关卡。(完)

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