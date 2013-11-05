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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 19:19 BJT

东南亚股市：泰国股市受国内买盘带动反弹，菲律宾股市接近三周低点

涨跌     当日  今年以来     2012年
                                       最新报价      点数    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                       
 汤森路透东南亚指数                      415.97      2.40    +0.58     -1.92     424.10
 新加坡                                 3205.54      1.60    +0.05     +1.21    3167.08
 泰国                                   1415.44     27.04    +1.95     +1.69    1391.93
 菲律宾                                 6519.58    -23.81    -0.36    +12.16    5812.73
 越南                                    499.79      2.72    +0.55    +20.80     413.73
    (完)
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