版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 19:29 BJT

投行观点：Cowen将乐购 目标价从18美元上调为20美元，评级为表现与大盘一致

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐