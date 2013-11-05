中国金融：三季末信托业资产破10万亿，融资类占比近五成--行业协会

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月5日 - 中国信托业协会数据显示，截止三季度末，中国信托业资产规模突破10万亿元人民币，达10.13万亿元。据路透计算，季度环比增速为7.16%，较二季度的8.3%略有回落。
信托资产中，融资和投资类占比仍高，分别为48.15%和32.67%。资金信托中，贷款类投向占近一半；投向中，29.49%投给了工商企业，基础产业和房地产则分别获得了25.97%和9.33%。
银信合作规模占比则稍见回落。截止三季度末，银信合作占比为21.39%，略低于二季度末的22.05%。
本地媒体7月底报导称，上海银监局在内部会议上再次要求辖区内各信托公司针对政信合作信托业务的规模进行控制，在业务开展方面进行自我约束。
中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，目前同业业务已成为金融机构融通资金、管理资产负债、创新产品和拓展利润增长点的重要渠道。但部分商业银行利用同业业务开展类贷款融资或虚增存款规模，加大了流动性管理和风险防控的难度，并在一定程度上影响了宏观调控和金融监管的效果。 （完）
欲览详情，请点击中国信托业协会网站 here (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。