国际油市：180-cst及380-cst现货升水连跌三日，但仍处健康水准

路透新加坡11月5日 - 行业消息人士表示，180-cst及380-cst燃料油现货升水周二连续第三个交易日下跌，但仍处于健康水准。

一名驻新加坡交易商表示，“未来两周市场应该会维持在升水约5美元。”

行业消息人士称，180-cst市场有机会持坚，因运往西方与高密度混合的低密度船货趋紧。

180-cst燃料油较新加坡现货升水下跌0.18美元至每吨5.25美元。

380-cst燃料油较新加坡现货升水下跌0.97美元每吨5.14美元。

交易商表示，380-cst市场短期内应该也会维持在稳健的升水水准，因供给有些壅塞。

摩科瑞(Mercuria)向中国光汇石油出售4万吨180-cst船货，11月29日至12月3日间交运，每吨607美元。

中国石油天然气股份有限公司向光汇石油出售4万吨180-cst船货，12月1-5日交运，每吨606美元。

BP从Lukoil买进2万吨380-cst船货，11月20-24日交运，每吨599.75美元。

BP出售2万吨180-cst船货给兴隆，11月28日至12月2日交运，每吨605美元。(完)

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