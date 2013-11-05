国际油市：180-cst及380-cst现货升水连跌三日，但仍处健康水准

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡11月5日 - 行业消息人士表示，180-cst及380-cst燃料油现货升水周二连续第三个交易日下跌，但仍处于健康水准。
一名驻新加坡交易商表示，“未来两周市场应该会维持在升水约5美元。”
行业消息人士称，180-cst市场有机会持坚，因运往西方与高密度混合的低密度船货趋紧。
180-cst燃料油较新加坡现货升水下跌0.18美元至每吨5.25美元。
380-cst燃料油较新加坡现货升水下跌0.97美元每吨5.14美元。
交易商表示，380-cst市场短期内应该也会维持在稳健的升水水准，因供给有些壅塞。
摩科瑞(Mercuria)向中国光汇石油出售4万吨180-cst船货，11月29日至12月3日间交运，每吨607美元。
中国石油天然气股份有限公司向光汇石油出售4万吨180-cst船货，12月1-5日交运，每吨606美元。
BP从Lukoil买进2万吨380-cst船货，11月20-24日交运，每吨599.75美元。
BP出售2万吨180-cst船货给兴隆，11月28日至12月2日交运，每吨605美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。