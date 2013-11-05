台湾个股：宏基第三季净损大于预期，执行长请辞

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北11月5日 - 全球第四大个人电脑厂商--台湾宏基 公布第三季净损131.2亿台币(4.46亿美元)，表现逊于预期。该公司计划透过替换执行长和裁员以进行整顿。
宏基周二公布，将由总经理翁建仁接替执行长王振堂的职务，且将精简全球人力7%，以期自2014年起每年降低营运成本1亿美元。
“第三季营运亏损的主要原因，在于因应新产品上市规划，清理旧型机种的库存，因而影响产品的毛利，”宏基发布的新闻稿称。
宏基表示，此次提列的无形资产减损，项目包括商标权与商誉，金额总计为99.43亿台币。
汤森路透SmartEstimates调查16位分析师的预估中值显示，宏基第三季料亏损1.09亿台币。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。