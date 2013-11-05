台湾个股：宏基第三季净损大于预期，执行长请辞

路透台北11月5日 - 全球第四大个人电脑厂商--台湾宏基 公布第三季净损131.2亿台币(4.46亿美元)，表现逊于预期。该公司计划透过替换执行长和裁员以进行整顿。

宏基周二公布，将由总经理翁建仁接替执行长王振堂的职务，且将精简全球人力7%，以期自2014年起每年降低营运成本1亿美元。

“第三季营运亏损的主要原因，在于因应新产品上市规划，清理旧型机种的库存，因而影响产品的毛利，”宏基发布的新闻稿称。

宏基表示，此次提列的无形资产减损，项目包括商标权与商誉，金额总计为99.43亿台币。

汤森路透SmartEstimates调查16位分析师的预估中值显示，宏基第三季料亏损1.09亿台币。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)