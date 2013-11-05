国际油市：亚洲石脑油裂解价差挫跌2.4%，但仍处强势区间

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡11月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周二挫跌2.4%至两个交易日低点每吨141.63美元，自八个月高点回落，但仍较一个月前高出64%，因需求强劲且供给吃紧。
韩国S-Oil卖给伊藤忠12月下半月交运的3.3万吨石脑油升水跳升33%即反映出这点，离岸价格(FOB)较日本报价每吨升水约20美元。
该公司10月23日至少出售两批12月交运船货，而当时的升水约为每吨15美元。
11月来自印度的供给偏低。
目前印度出售11月船货不到60万吨，交易商称数量料不会大幅增加，因多数炼厂或已完成本月销售。
印度今年前10个月的平均每月出口接近67万吨。
亚洲汽油裂解价差自五日高点下跌至三日低点每桶1.75美元，交易商预期年底前市况疲软，因供给充裕。
今日有五笔现货交易，其中四笔为石脑油交易，一笔为汽油交易。
道达尔售予托克(Trafigura)一笔92-辛烷值船货，11月24-28日装运，每桶108.10美元。
维多出售一笔12月上半月/12月下半月的价差合约给Socar，价格为每吨3美元。
Gunvor出售一笔1月上半月/1月下半月价差合约给MRI，价格为每吨8.50美元。
嘉能可出售一笔1月上半月/1月下半月石脑油价差合约给Daelim，每吨8.57美元，同时出售一批1月上半月船货给丸红，每吨930美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。