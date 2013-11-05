国际油市：亚洲石脑油裂解价差挫跌2.4%，但仍处强势区间

路透新加坡11月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周二挫跌2.4%至两个交易日低点每吨141.63美元，自八个月高点回落，但仍较一个月前高出64%，因需求强劲且供给吃紧。

韩国S-Oil卖给伊藤忠12月下半月交运的3.3万吨石脑油升水跳升33%即反映出这点，离岸价格(FOB)较日本报价每吨升水约20美元。

该公司10月23日至少出售两批12月交运船货，而当时的升水约为每吨15美元。

11月来自印度的供给偏低。

目前印度出售11月船货不到60万吨，交易商称数量料不会大幅增加，因多数炼厂或已完成本月销售。

印度今年前10个月的平均每月出口接近67万吨。

亚洲汽油裂解价差自五日高点下跌至三日低点每桶1.75美元，交易商预期年底前市况疲软，因供给充裕。

今日有五笔现货交易，其中四笔为石脑油交易，一笔为汽油交易。

道达尔售予托克(Trafigura)一笔92-辛烷值船货，11月24-28日装运，每桶108.10美元。

维多出售一笔12月上半月/12月下半月的价差合约给Socar，价格为每吨3美元。

Gunvor出售一笔1月上半月/1月下半月价差合约给MRI，价格为每吨8.50美元。

嘉能可出售一笔1月上半月/1月下半月石脑油价差合约给Daelim，每吨8.57美元，同时出售一批1月上半月船货给丸红，每吨930美元。(完)

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