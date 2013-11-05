国际油市：亚洲柴油升水下跌，市场关注合约谈判

路透新加坡11月5日 - 产业消息人士表示，亚洲柴油升水周二下跌，交易商将焦点放在区域的合约谈判上。

路透数据显示，12月柴油裂解价差下跌0.49美元，每桶较迪拜原油16.36美元升水16.36美元。

产业消息人士称，台湾台塑石化已经提出2014年的柴油及航煤出口，成为亚洲首家展开与买家进行合约协商的炼厂。

交易商表示，其所提供的柴油及航煤数量接近于2013年水准，但较之前几年减少，因预料明年其炼厂将进行大修。

交易商预期明年柴油合约溢价下滑，因亚洲面临中国和印度产能大增，且柴油需求减少。

一名新加坡交易商表示，“由于中东有许多炼厂加入，北亚产品将很难找到市场，因为将丧失运费优势。”

交易商指出，现货市场方面，可见到来自越南及印尼的需求，其中Saigon Petro 及Pertamina寻求11月底至12月初的船货。

今日没有航煤现货交易，有一笔柴油交易。

BP自维多买进15万桶含硫500ppm的柴油，11月20-24日装运，每桶较新加坡11月5-15日报价均值升水0.80美元。(完)

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