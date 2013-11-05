国际油市：亚洲柴油升水下跌，市场关注合约谈判

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡11月5日 - 产业消息人士表示，亚洲柴油升水周二下跌，交易商将焦点放在区域的合约谈判上。
路透数据显示，12月柴油裂解价差下跌0.49美元，每桶较迪拜原油16.36美元升水16.36美元。
产业消息人士称，台湾台塑石化已经提出2014年的柴油及航煤出口，成为亚洲首家展开与买家进行合约协商的炼厂。
交易商表示，其所提供的柴油及航煤数量接近于2013年水准，但较之前几年减少，因预料明年其炼厂将进行大修。
交易商预期明年柴油合约溢价下滑，因亚洲面临中国和印度产能大增，且柴油需求减少。
一名新加坡交易商表示，“由于中东有许多炼厂加入，北亚产品将很难找到市场，因为将丧失运费优势。”
交易商指出，现货市场方面，可见到来自越南及印尼的需求，其中Saigon Petro 及Pertamina寻求11月底至12月初的船货。
今日没有航煤现货交易，有一笔柴油交易。
BP自维多买进15万桶含硫500ppm的柴油，11月20-24日装运，每桶较新加坡11月5-15日报价均值升水0.80美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。