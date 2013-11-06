修正-国际油市：亚洲柴油升水下跌，市场关注合约谈判

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(更正：删除第二段赘字“16.36美元”)
路透新加坡11月5日 - 产业消息人士表示，亚洲柴油升水周二下跌，交易商将焦点放在区域的合约谈判上。
路透数据显示，12月柴油裂解价差下跌0.49美元，每桶较迪拜原油升水16.36美元。
产业消息人士称，台湾台塑石化已经提出2014年的柴油及航煤出口，成为亚洲首家展开与买家进行合约协商的炼厂。
交易商表示，其所提供的柴油及航煤数量接近于2013年水准，但较之前几年减少，因预料明年其炼厂将进行大修。
交易商预期明年柴油合约溢价下滑，因亚洲面临中国和印度产能大增，且柴油需求减少。
一名新加坡交易商表示，“由于中东有许多炼厂加入，北亚产品将很难找到市场，因为将丧失运费优势。”
交易商指出，现货市场方面，可见到来自越南及印尼的需求，其中Saigon Petro 及Pertamina寻求11月底至12月初的船货。
今日没有航煤现货交易，有一笔柴油交易。
BP自维多买进15万桶含硫500ppm的柴油，11月20-24日装运，每桶较新加坡11月5-15日报价均值升水0.80美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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