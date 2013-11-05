欧洲政经：意大利参议院将在11月27日表决逐出贝鲁斯科尼案--国会议员

路透罗马11月5日 - 意大利主要政党高阶人士周二表示，关于是否将中间偏右政党领导人贝鲁斯科尼逐出参议院，参议员们将在11月27日投票表决；此前贝鲁斯科尼的税务诈欺案遭判刑定谳。

这项表决可能对总理莱塔领导的脆弱执政联盟引发新的危机，因贝鲁斯科尼一再威胁称，若莱塔的中间偏左民主党表决赞成将他逐出参议院，则他所属政党人民自由党将撤出联合政府。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)