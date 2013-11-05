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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 21:02 BJT

表格：11月2日止当周美国连锁店销售较前周下降0.6%--ICSC/高盛

路透11月5日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，11月2日止当周美国连锁店销售较前周下降0.6%，较上年同期增长1.9%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

11月 2日 538.2 1.9 -0.6

10月26日 541.6 2.2 -0.4

10月19日 543.8 3.2 1.4

10月12日 536.3 1.0 -0.7

(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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