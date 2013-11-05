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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 22:53 BJT

美国热股：美国线上大涨逾7%，因第三季营收走高

路透11月5日 - 美国线上(America Online) 公布第三季营收上涨6%，受助于广告收入增加。

美国线上周二盘初大涨7.39%，报41.64美元。(完)
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