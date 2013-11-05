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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 21:10 BJT

美股盘前：T-Mobile US股价大涨4.5%，此前公布财报

路透纽约11月5日 - T-Mobile US Inc 周二盘前大涨4.5%，此前公布财报。(完)
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