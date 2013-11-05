《独家新闻》欧盟将对RBS、德意志银行等多家业者Euribor操作开罚

路透布鲁塞尔11月5日 - 熟知内情消息人士周二表示，欧盟反垄断监管机构将对苏格兰皇家银行(RBS) 、德意志银行 、摩根大通 及其他三家银行开罚，原因在于其疑似操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)指标。

消息人士称，法国农业信贷银行(Credit Agricole) 、法国兴业 以及汇丰控股 也将遭到罚款。向欧盟执委会提出疑似操纵行为的巴克莱 则将不会受罚。

两年期欧盟执委会突袭多家疑似操纵Euribor的全球性银行，该指标被用来作为250兆(万亿)欧元合约订价指标，影响所及从西班牙抵押贷款到复杂衍生品不等。

消息人士称，部分银行已经与欧盟执委会达成协议，以换取罚金减少10%。预料开罚的决议将于下个月公布。

若违反反垄断规定，欧盟的开罚金额最高可达一家公司全球营收的10%。消息人士称，在此案件中，罚金可能是在规定比例的低端。不过由于这些银行每年的营收至少达160亿欧元，就算是只罚1%的营收，罚金也将是数以亿欧元计。

汇丰控股去年营收达635亿美元，RBS则是258亿英镑，法国兴业231亿欧元，德意志银行335亿欧元、法国农业信贷则是163亿欧元。摩根大通则是970亿美元。

多家银行不会马上受罚，因为他们正对提议中的罚金进行辩驳。该名消息人士称，在这些案例中，这些银行可能在下个月面临正式指控，在明年开罚。