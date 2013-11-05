《独家新闻》欧盟将对RBS、德意志银行等多家业者Euribor操作开罚

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透布鲁塞尔11月5日 - 熟知内情消息人士周二表示，欧盟反垄断监管机构将对苏格兰皇家银行(RBS) 、德意志银行 、摩根大通 及其他三家银行开罚，原因在于其疑似操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)指标。
消息人士称，法国农业信贷银行(Credit Agricole) 、法国兴业 以及汇丰控股 也将遭到罚款。向欧盟执委会提出疑似操纵行为的巴克莱 则将不会受罚。
两年期欧盟执委会突袭多家疑似操纵Euribor的全球性银行，该指标被用来作为250兆(万亿)欧元合约订价指标，影响所及从西班牙抵押贷款到复杂衍生品不等。
消息人士称，部分银行已经与欧盟执委会达成协议，以换取罚金减少10%。预料开罚的决议将于下个月公布。
若违反反垄断规定，欧盟的开罚金额最高可达一家公司全球营收的10%。消息人士称，在此案件中，罚金可能是在规定比例的低端。不过由于这些银行每年的营收至少达160亿欧元，就算是只罚1%的营收，罚金也将是数以亿欧元计。
汇丰控股去年营收达635亿美元，RBS则是258亿英镑，法国兴业231亿欧元，德意志银行335亿欧元、法国农业信贷则是163亿欧元。摩根大通则是970亿美元。
多家银行不会马上受罚，因为他们正对提议中的罚金进行辩驳。该名消息人士称，在这些案例中，这些银行可能在下个月面临正式指控，在明年开罚。
RBS、德意志银行、法国兴业及汇丰控股拒绝置评。目前尚无法联系上法国农业信贷及摩根大通以取得评论。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。